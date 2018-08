Emmanuel Macron : un été studieux à Brégançon

Vendredi 3 août, Emmanuel Macron est arrivé au Fort de Bregançon (Var) où, après avoir diné avec la Première ministre britannique, il passera ses vacances en famille. "Il a salué de la main les touristes qui rentraient de la plage", indique notre journaliste Thierry Curtet sur place. "C'est le début de deux semaines de vacances loin du tumulte parisien pour le président, poursuit-il. Il va pouvoir profiter de la vue et de la piscine. La famille Macron n'aura pas besoin d'aller à la plage."

Brexit, puis vacances

"Il lui reste du travail avant d'être véritablement en vacances. Ce soir le couple Emmanuel et Brigitte Macron reçoit le couple britannique Theresa May et son époux Philippe. Au menu, essentiellement de la politique", explique le journaliste. "Il est surtout question du Brexit puisque les négociations sur le sujet patinent et que les brittaniques perçoivent les Français comme trop intransigeants."

Le JT

Les autres sujets du JT