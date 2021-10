Désintox. Royaume-Uni : la fausse photo d'un panneau anti-Brexit dans un supermarché montre une situation de pénurie bien réelle.

Depuis le début du mois d'octobre circule massivement sur les réseaux sociaux une image d'un supermarché au Royaume-Uni. Devant des rayons désespérément vides un panneau indique : « Désolé pour le choix limité. Voilà le résultat quand on vote pour sortir de l'UE et qu'on dit aux Européens de “ramener leurs fesses dans leur propre pays”. Vous êtes contents maintenant ? »

Cette image, souvent prise au sérieux par les opposants du Brexit, est en réalité un montage. Elle apparaît dès le mois d'août, sur un groupe Facebook polonais spécialisé dans les contenus satiriques.

Grâce à une recherche inversée d'image, on découvre qu’il s’agit d’une photo prise dans les allées d'un supermarché de la chaîne Co-op. La véritable affichette informe les clients, beaucoup plus sobrement, d'une difficulté d'approvisionnement « en raison de problèmes à échelle nationale ».

Contactée par Désintox, Co-op confirme que cette affiche n'a pas été utilisée dans leurs magasins et qu'il s'agit d'une image retouchée. Mais elle ne nie pas les problèmes d'approvisionnement. Car ce fake satirique cache une situation bien réelle : celle de la crise des transporteurs au Royaume-Uni qui pèse sur le marché alimentaire. Une crise qui s'explique, pour la politologue Elvire Fabry, en partie par les absences liées au Covid. Mais aussi et surtout par le Brexit et une politique migratoire stricte qui réduit l'accès aux visas des chauffeurs. Dont nombre d'entre eux étaient européens.

