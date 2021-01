Conséquences du Brexit : les rayons d'une célèbre enseigne britannique sont presque vides

Les conséquences du Brexit sont multiples. La douane vérifie maintenant les produits alimentaires à la frontière entre les États-membres et le Royaume-Uni. Une mesure qui influe sur une célèbre enseigne britannique implantée en France. Dans un magasin parisien, les rayons sont loin d’être remplis… car l’approvisionnement est perturbé. Les clients ne cachent pas leur déception. "Je suis assez choqué, car les rayons sont presque vides", s’offusque un homme.

Plus de sandwiches à la viande

"Il n’y a plus grand-chose dans les rayons. D’habitude, je prends un plat de pâtes et du pain, mais ils n’ont plus rien", ajoute un autre. Aux Pays-Bas, les douaniers appliquent avec rigueur les nouvelles règles sanitaires en vigueur depuis le Brexit. Et tant pis pour le casse-croûte d’un Britannique. "Vous avez de la viande dans tous les sandwiches ? Alors, on prend tout", déclare un agent de la douane.

