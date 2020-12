Brexit : vers un accord dans les prochaines heures ?

L'interminable feuilleton du Brexit pourrait toucher à sa fin. "Les choses se sont accélérées dans la journée avec plusieurs échanges téléphoniques intenses, entre la présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson", relate Julien Gasparutto, journaliste France Télévisions, en duplex depuis Bruxelles (Belgique) pour le 20 Heures de France 2, mercredi 23 décembre.

Le texte "n'est pas encore finalisé"



"Il ne restait quasiment plus qu'un dossier à régler, celui de la pêche. Et, visiblement, un compromis aurait été trouvé. 'Les Britanniques ont lâché beaucoup de lest', nous dit un responsable politique. Mais, pour l'instant, rien n'est signé. Le texte est à peu près accordé mais pas encore finalisé. 'Le diable se cache dans les détails", assure-t-on ici à Bruxelles. En ce moment-même, la Commission européenne consulte les 27 États-membres pour faire valider ce compromis", ajoute Julien Gasparutto. Au Royaume-Uni, les médias sont plutôt optimistes. "Ils annoncent qu'on a jamais été aussi proches d'un accord. Mais, cela fait quatre ans que les négociations se poursuivent et, en terme de Brexit, les Britanniques ont appris être prudents", indique Marc de Chalvron, en duplex depuis Londres.