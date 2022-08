Brexit : une nouvelle route maritime depuis l'Irlande pour le transport des marchandises

Rosslare (Irlande) n'était qu'un petit port il y a an et demi. Mais, depuis le Brexit, il est devenu l'une des portes d'entrée principales vers le continent pour le fret européen. Ici, les liaisons ont quadruplé en un an. Chaque jour désormais, des centaines de camions y transitent, en direction de toute l'Europe. Avant le Brexit, la route la plus empruntée par les chauffeurs-routiers passait par le Pays de Galles et l'Angleterre, soit 11h de trajet environ. Désormais, c'est cette voie maritime entre l'Irlande et les côtes françaises qui est utilisée, avec entre 17h et 24h de bateau.



Éviter les contraintes administratives

Le trajet est donc plus long en théorie, mais il permet d'éviter les contrôles douaniers, les formalités, les files d'attente, ou encore le stress d'une erreur administrative qui immobiliserait un camion. Rosslare compte désormais 45 liaisons. Une conséquence directe du Brexit, dont l'ampleur a surpris les professionnels du secteur. Une entreprise irlandaise de transport a rapidement fait le choix de cette traversée directe afin d'éviter les contraintes administratives.