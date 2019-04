Brexit : un secrétaire d'Etat chargé de préparer le "no deal" démissionne du gouvernement

Un nouveau membre du gouvernement de Theresa May quitte la navire. Chris Heaton-Harris, secrétaire d'Etat au sein du ministère du Brexit, a annoncé sa démission, mercredi 3 avril. Notamment chargé de préparer l'éventualité d'une sortie de l'Union européenne sans accord, le fameux "no deal", il a exprimé qu'il était opposé à la demande de la Première ministre britannique d'un nouveau report de la date limite.

"J'ai constamment voté au Parlement pour que nous quittions l'Union européenne le 29 mars. Je crois profondément que nous aurions dû honorer le résultat du référendum de 2016 et partir à cette date", écrit Chris Heaton-Harris dans sa lettre de démission, publiée sur Twitter, ajoutant qu'il ne peut "tout simplement pas soutenir une nouvelle extension" du délai avant le Brexit.

After much contemplation, I have decided to leave Theresa May's Government. I'm grateful to the PM for giving me the opportunity to serve the UK and I will continue to represent my constituents as the MP for Daventry. pic.twitter.com/sHkVhwJ7bb