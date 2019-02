Brexit : un nouveau référendum est-il possible ?

À quelques semaines de la date officielle du Brexit, les Travaillistes ont ouvert la porte à la possibilité d'un nouveau référendum et à un retour aux urnes du peuple britannique. Mais cela a-t-il une chance de se produire ? "Mathématiquement non, puisque les députés travaillistes du Parlement britannique ne sont pas majoritaires, mais la politique, ce n'est pas que des chiffres", explique Arnaud Comte, journaliste de France 2 en duplex depuis Londres (Royaume-Uni).

Le Brexit est dans 32 jours

"Indéniablement ça ouvre une porte. Ça met encore plus de pression sur les épaules de Theresa May, qui va donc mettre toute son énergie à essayer de trouver un accord avant le 29 mars, le Brexit officiellement c'est dans 32 jours. Car elle sait que si il n'y a pas d'accord il y aura potentiellement un report, et qu'avec un report tout pourrait être remis en question. Et pourquoi pas un nouveau référendum", décrypte-t-il.

