Brexit : un accord commercial entre Britanniques et Européens toujours en négociation

Les négociateurs britanniques et européens vont tenter de conclure un accord commercial qui établira les relations futures entre l'Europe et le Royaume-Uni après le Brexit, avant la fin de la phase de transition, prévue le 31 décembre. "On n'est pas très optimiste ici, à Bruxelles. Ce matin, Michel Barnier, le négociateur en chef de la délégation européenne, s'est exprimé devant les ambassadeurs des différents pays de l'Union, et selon nos informations, il leur a confirmé que ça coinçait toujours sur les dossiers majeurs, la pêche notamment, et les futures règles de concurrence", rapporte le journaliste Julien Gasparutto, en direct de Bruxelles (Belgique) pour le 12/13 du lundi 7 décembre.

Un "no deal" plutôt qu'un mauvais deal

Les Européens accusent le Royaume-Uni "de ne pas avoir fait les choix nécessaires pour parvenir à un accord", poursuit le journaliste. Le Royaume-Uni quittera l'Union européenne à la fois du mois de décembre. "Ce soir, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Boris Johnson, le Premier ministre anglais, ont convenu d'échanger pour faire un bilan de ces négociations", ajoute Julien Gasparutto. Un diplomate assure que le fond primera sur le calendrier, et qu'un "no deal" vaut mieux qu'un "mauvais deal".

