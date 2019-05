Brexit : Theresa May espère la même remontada que Liverpool en Ligue des champions

Qui a dit que foot et politique n'avait rien en commun ? Lors de la séance hebdomadaire de questions-réponses au Parlement mercredi 8 mai, la Première ministre britannique Theresa May a comparé sa bataille avec Bruxelles sur le Brexit à l'incroyable remontada de Liverpool contre Barcelone en Ligue des champions la veille. Le Barça s'était imposé 3-0 au match aller et Liverpool, privé de ses stars Mohamed Salah et Roberto Firmino, blessés, semblait se diriger vers une défaite certaine. Mais le club anglais a réalisé l'un des plus grands retours de son histoire en s'imposant 4-0 à domicile, se qualifiant pour la finale.

La victoire de Liverpool "nous montre que lorsque tout le monde dit que tout est fini, que votre adversaire européen vous a battu, que le temps presse, qu'il est temps d'admettre la défaite, en fait, nous pouvons toujours obtenir un succès si tout le monde se rassemble", a déclaré la Première ministre sous les applaudissements des membres de son parti conservateur.

Jeremy Corbyn: "Perhaps the PM could take some tips from Jurgen Klopp on how to get a good result in Europe?"



Theresa May: "Look at Liverpool's win over Barcelona, what it shows is when everyone says it's all over... we can still secure success"https://t.co/ruUUU4D1HE #PMQs pic.twitter.com/t9PDOrPYgo