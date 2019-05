Brexit : qui pour succéder à Theresa May ?

Le Brexit aura-t-il lieu ? Vendredi 24 mai, la Première ministre britannique a annoncé sa démission. Son successeur devra sans doute appliquer la sortie de l'Europe votée, à part s'il organise un second référendum, option toujours rejetée par le Parlement. "L'Europe a été claire cette après-midi. Elle a dit que le seul accord qui était encore possible, c'est celui de Theresa May", indique le correspondant de France Télévisions à Londres (Royaume-Uni), Arnaud Comte.

Deux profils possibles

Le profil du nouveau Premier ministre pourrait être similaire à celui de Theresa May, il pourrait tenter de renégocier quelques lignes. "Ou alors a contrario, ce sera un profil à la Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères, qui lui, a toujours plaidé pour un Brexit décomplexé", poursuit le journaliste.