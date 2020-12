Brexit : quels changements pour l’Europe ?

"Il y a quand même ici une forme de tristesse", raconte François Beaudonnet, en direct de Bruxelles (Belgique), au lendemain de l’accord signé entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, mercredi 30 décembre. Le pays quittera officiellement l’UE jeudi 31 décembre à minuit. "On ne divorce pas après quarante ans sans un pincement au coeur, mais ce qui prédomine, c’est le soulagement parce que les Britanniques étaient à la fois dans l’Europe et en dehors de l’Europe", ajoute le journaliste de France Télévisions.

Les eurosceptiques perdent un leader

Une page se tourne pour l’Union européenne. Les fonctionnaires européens, qui mettaient toute leur énergie dans le Brexit depuis plus de quatre ans, vont pouvoir travailler sur autre chose. Par ailleurs, les pays eurosceptiques comme la Hongrie ou la Pologne perdent un leader et "vont peut-être perdre en influence", note François Beaudonnet.

