Brexit : que pensent les Britanniques du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ?

À l'image de leur Premier ministre, Boris Johnson, les Britanniques sont-ils satisfaits de l'accord annoncé jeudi 24 décembre sur le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ? "Au Royaume-Uni, on s'accorde sur une chose : que l'on soit pour ou contre le Brexit, on reconnaît ici le succès politique du Premier ministre Boris Johnson. Il avait promis le Brexit lors de son élection, il l'a offert aux Britanniques", rapporte le journaliste Ignacio Bornacin en direct de Londres, vendredi 25 décembre.



Le pays devra faire cavalier seul



Boris Johnson est attendu au tournant. "De nombreux défis l'attendent. Le Royaume-Uni a été très touché par la crise du Covid-19. Il est désormais dans une grave crise économique, et en quittant l'Union européenne, il se retrouve seul face à trois mastodontes économiques : la Chine, les États-Unis et l'Union européenne", poursuit le journaliste, qui précise que le pays devra faire "cavalier seul pour conclure des nouveaux accords de libre-échange". Par ailleurs, l'Écosse souhaite organiser un deuxième référendum pour rester, elle, dans l'UE. "Le pays gagne en liberté, mais ça risque d'être plus difficile pour nous. Mais je suis sûre qu'à l'avenir, ça peut être bon pour le Royaume-Uni et l'Europe", confie une Anglaise. "Je ne pense pas que ce soit une victoire, on a juste sauvé les meubles", affirme un autre habitant.

