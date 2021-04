Brexit : les pêcheurs du Nord interdits de pêche dans les eaux britanniques

Dans le Nord, les marins-pêcheurs de Boulogne-sur-Mer sont très mécontents. Ils réclament toujours le droit de pêcher dans les eaux britanniques, ce qu'ils ne peuvent plus faire depuis le Brexit, alors qu'un accord avait pourtant été trouvé.

Une vente de poissons a été improvisée vendredi 23 avril au martin par des pêcheurs en colère : une tonne de bars qu'ils auraient normalement dû rejeter à la mer. "La Commission européenne nous autorise une quantité maximale par mois, mais c'est vraiment à côté de la réalité. La réalité elle est que depuis deux ans, on le dénonce, et on rejette du poisson par-dessus bord, du bar en l'occurrence", explique Stéphane Pinto, vice-président du comité régional des pêches.

Des difficultés aggravées depuis le Brexit



Cette action a pour but d'attirer l'attentions sur leurs difficulté, aggravées depuis le Brexit. Toute la nuit, la zone industrielle avait été bloquée pour empêcher les Anglais de débarquer leur poisson. Car les pêcheurs n'ont toujours pas l'autorisation de pêcher dans les eaux anglaises, pourtant à 12 kilomètres à peine des côtes françaises. Cette situation est incompréhensible pour les pêcheurs.