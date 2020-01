Brexit : les douanes françaises se préparent au rétablissement des contrôles dans les ports

À Ouistreham, dans le Calvados, les douaniers affutent leurs outils en perspective du Brexit, qui a lieu le vendredi 31 janvier. En effet, le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne signifie aussi son départ de l'espace de libre circulation des marchandises et donc le rétablissement de contrôles douaniers stricts. Tous les biens commerciaux venant du Royaume-Uni seront ainsi minutieusement contrôlés, avec le risque de voir les poids lourds s'accumuler sur les parkings.

Frontière intelligente

Josselin Lemerle, chef du pôle économique à la direction régionale des douanes de Caen, espère toutefois limiter l'attente, "grâce à la frontière intelligente (...) qui permettra de déposer la déclaration en douane non pas à l'arrivée de la marchandise, mais avant, pendant qu'elle est encore sur le ferry". Une fois la déclaration faite, les chauffeurs recevront un message sur leur téléphone : ils sauront alors s'ils peuvent quitter le port directement ou non. Grâce à cette technologie et l'embauche de douaniers supplémentaires, les autorités espèrent garder une fluidité dans les échanges économiques.

