Brexit : les 27 donnent leur feu vert pour l'application de l'accord au 1er janvier

Les représentants des Etats membres de l'Union européenne ont donné lundi 28 décembre leur feu vert à l'application provisoire, à partir du 1er janvier, de l'accord post-Brexit conclu la semaine dernière entre Bruxelles et Londres, dans l'attente de l'approbation des eurodéputés attendue début 2021.

"Les ambassadeurs ont unanimement approuvé l'application provisionnelle au 1er janvier 2021 de l'accord de commerce et de coopération entre l'UE et le Royaume-Uni", et l'adoption formelle par les gouvernements est attendue d'ici mardi à 15 heures, a tweeté un porte-parole de la présidence allemande de l'UE.

