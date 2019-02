Brexit : le plan pour protéger la reine

C'est une conséquence assez inattendue du Brexit qui est en train de secouer le Royaume-Uni. L'éventualité d'une crise majeure est désormais envisagée. La presse britannique a publié dimanche 3 février l'existence d'un plan surprenant destiné à mettre à l'abri Sa Majesté Elizabeth II. "Ce plan, il date de la guerre froide. À l'époque, par crainte d'une attaque nucléaire soviétique, ce plan prévoyait justement que la reine soit exfiltrée de Londres, qu'elle soit mise à bord d'un navire avec ses proches, qui aurait fait cap au large des côtes écossaises, dans un endroit sécurisé", détaille le journaliste de France 2 Arnaud Comte.

Une inquiétude réelle

C'est ce vieux plan qui a été ressorti selon la presse britannique, au cas où la sortie de l'Europe du Royaume-Uni se passerait mal, et au cas où des émeutes éclateraient dans le pays. "C'est une hypothétique hypothèse, certains diront même de la fiction. Mais ce qui est intéressant, c'est que cela traduit une inquiétude de plus en plus prégnante ici, une inquiétude d'une sortie de l'Europe sans accord", souligne le journaliste en direct de Londres.

