Brexit : le Parlement britannique rejette à nouveau l'accord

C'est un revers pour Theresa May. Les députés britanniques ont rejeté à nouveau l'accord de Brexit mardi 12 mars. "Mercredi matin, le Royaume-Uni se trouve dans une impasse politique sans précédent. Cet après-midi, les députés vont se prononcer sur une éventuelle sortie désordonnée de l'Europe. C'est une option qui devrait être massivement rejetée, personne n'y a vraiment intérêt", explique le journaliste de France 2 Arnaud Comte depuis Londres.

R eport de la date de sortie ?

"Jeudi, les députés demanderont sans doute, c'est l'hypothèse la plus plausible, un report de la date de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. La Première ministre a prévenu que sur le fond, cela ne résoudrait rien. Il faudra bien trouver une solution un jour. Certaines voix s'élèvent pour demander le départ de Theresa May, pour passer à autre chose etentamer de nouvelles négociations, voire même annuler le Brexit. Toutes les options sont sur la table et seront débattues dans les prochaines semaines", conclut Arnaud Comte.

