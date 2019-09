Brexit : "L'heure tourne, arrêtez de parler, agissez !" lance le Premier ministre luxembourgeois à Boris Johnson

Il était pourtant annoncé, mais il n'est pas venu. Boris Johnson ne s'est pas présenté comme prévu à la conférence de presse qui suivait sa rencontre avec son homologue luxembourgeois, lundi 16 septembre. Xavier Bettel n'a d'ailleurs pas mâché ses mots lors de cette entrevue consacrée au Brexit. "L'heure tourne", "arrêtez de parler, agissez ! a-t-il lancé au Premier ministre britannique. Ne faites pas de l'Union européenne le méchant de l'histoire."

Le Premier ministre britannique, qui a eu plus tôt un déjeuner de travail avec le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, était arrivé sous les huées de dizaines de personnes à sa rencontre avec Xavier Bettel.

Boris Johnson turns up to meet Xavier Bettel to a very loud chorus of boos from the anti-Brexit protest just outside. pic.twitter.com/P0qJpeaCm8