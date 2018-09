Brexit : l'épineux problème de la frontière avec l'Irlande

Le Brexit ne se fera pas sans heurts ni problèmes délicats à régler. Et l'Irlande en est un bien épineux. Car si la République d'Irlande restera dans le giron de l'UE, l'Irlande du Nord ne le sera plus, car faisant partie du Royaume-Uni. Le cas d'une coopérative de lait pose concrètement les problèmes que cela risque de poser, alors que les camions vont s'approvisionner quatre fois par jour en Irlande du Nord.

Le gouvernement britannique ne veut pas en entendre parler

"Imaginez si ça me prend une demi-heure de plus à chaque fois que je dois passer la douane, je vais perdre trop de temps avec mes livraisons", explique le conducteur d'un camion. Le Brexit est déjà un casse-tête administratif pour le patron de laiterie, mais à terme il risque carrément de perdre ses marchés à l'exportation. Si la frontière est logique pour l'UE, le gouvernement britannique refuse d'en entendre parler pour des raisons économiques et politiques.

