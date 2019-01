Brexit : l'accord avec l'UE massivement rejeté par le Royaume-Uni

Massés devant le Parlement, les partisans au maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne exultent mardi 15 janvier. L'accord sur le Brexit rejeté mardi soir par 432 députés leur donne l'espoir d'un nouveau référendum. En venant défendre son accord devant les députés, Theresa May savait que la partie était mal engagée. Mais la claque est particulièrement sévère pour la Première ministre.

Un casse-tête

Theresa May doit présenter un plan B au Parlement d'ici lundi et donc obtenir de nouvelles concessions de l'UE. Sinon, il ne reste que deux options : une sortie brutale sans accord ou un nouveau référendum. Mercredi, une nouvelle épreuve attend la Première ministre. L’opposition a déposé une motion de censure. Theresa May va devoir retrouver une majorité.

