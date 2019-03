Brexit : journée cruciale pour Theresa May

L'après-midi du mardi 12 mars promet d'être le théâtre d'âpres discussions entre les parlementaires britanniques. "Theresay May criait victoire lundi à Strasbourg, expliquant qu'elle avait arraché des compromis, notamment sur la frontière avec l'Irlande. Le problème, et on vient de l'apprendre, c'est que le procureur général chargé de conseiller juridiquement le gouvernement indique que ces compromis n'avaient aucune valeur juridique", dévoile Arnaud Comte depuis Londres.

Theresa May n'aura "plus le choix"

Un coup dur pour Theresay May, et ce avant même le vote au Parlement. "Pour résumer, le texte qui va être mis au vote ce soir sera le même que celui qui a été retoqué en janvier dernier. Il y a donc fort à parier que les députés vont à nouveau rejeter ce texte", détaille Arnaud Comte. Un autre vote pourrait donc bientôt intervenir, celui sur le report du Brexit. Ce que Theresa May a toujours voulu éviter, mais elle n'aura ce soir peut-être plus le choix.

