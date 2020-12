Brexit : enfin un accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne ?

C’est un feuilleton qui peut sembler interminable. Alors que les discussions sont en cours depuis près de onze mois, la Commission européenne, qui reste prudente, a évoqué qu’un accord était proche, selon les informations de Julien Gasparutto, correspondant de France Télévisions à Bruxelles (Belgique). "Il y a eu une véritable accélération des pourparlers dans la journée du 23 décembre, et un accord pourrait être imminent", indique le journaliste.

La pêche, le sujet de discorde

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Boris Johnson, Premier ministre britannique, ont eu de nombreux échanges téléphoniques ces dernières heures. La pêche est le principal point d’achoppement entre les parties, cependant, "les pêcheurs devraient pouvoir continuer à aller dans les eaux britanniques, mais en réduisant leurs quotas", confirme le journaliste. Les règles de concurrence restent également à être finalisées. Le texte pèse plus de mille pages, et chaque moindre petit détail est vérifié.

