Brexit : après plusieurs mois de refus, Londres attribue le plein statut d'ambassadeur au représentant de l'UE

Le Royaume-Uni a accepté d'accorder mercredi 5 mai le plein statut d'ambassadeur au représentant de l'Union européenne (UE) à Londres. La décision, à l'origine de tensions entre les deux parties, fait suite à plusieurs mois de refus à la suite du Brexit.

Cet accord a été annoncé après une rencontre des chefs de la diplomatie britannique, Dominic Raab, et de l'UE, Josep Borrell, en marge d'une réunion du G7 à Londres. Il "est basé sur la bonne volonté et le pragmatisme", ont-ils indiqué dans un communiqué commun.

.@JosepBorrellF & I are pleased to have reached an agreement based on goodwill and pragmatism, on an Establishment Agreement for the EU Delegation to the UK.



We had a good discussion on this, including EU - UK cooperation and a number of global issues, COP26 & Cyprus Settlement pic.twitter.com/DwdGb1uORR