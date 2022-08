L'euro atteint son plus bas niveau face au dollar depuis sa mise en circulation en 2002

L'euro s'enfonce. La monnaie européenne est passée lundi 22 août sous le seuil de la parité avec le dollar, à un niveau plus vu depuis l'année de sa mise en circulation en 2002. L'euro a perdu 0,84% lundi après-midi, à 0,9951 dollar. Le billet vert profite pour sa part des tours de vis successifs de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Des importations plus coûteuses

La principale conséquence, et la plus directe, est que cette chute de l'euro alimente la hausse des prix, en particulier ceux des hydrocarbures. "C'est plutôt une mauvaise nouvelle car cela va nourrir l'inflation, expliquait en juillet sur franceinfo Jean-Paul Pollin, membre du Cercle des économistes. Par exemple, le prix du pétrole est fixé en dollar et si la monnaie européenne baisse par rapport à la monnaie américaine, cela veut dire que le prix en euros va être plus élevé."

La vigueur du dollar accentue une inflation déjà dévastatrice pour les consommateurs et les entreprises. "L'Europe se prépare à une nouvelle fermeture du gazoduc Nord Stream 1 plus tard dans le mois", a rappelé à l'AFP Craig Erlam, analyste chez Oanda. Le géant gazier Gazprom a averti que les livraisons de gaz seraient interrompues pour "maintenance" du 31 août au 2 septembre, au risque de raviver la peur d'une pénurie en Europe, où la Russie est accusée de chantage énergétique.