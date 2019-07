L'été en fête : les Jeux des Highlands, une tradition écossaise ancestrale

Chaque année, de juin à septembre, peu importe la météo, l'Écosse célèbre sa culture. Les Jeux des Highlands permettaient, il y a bien longtemps, de désigner les meilleurs guerriers de chaque clan. Aujourd'hui, les épreuves n'ont pas beaucoup changé : elles demandent toujours une certaine endurance et de la force physique. Au programme : lancer de marteau, lever de pierre... Mais la discipline phare, c'est le lancer de tronc d'arbre.

Des jeux dès le plus jeune âge

L'important ici, ce n'est pas la distance, mais l'atterrissage : "Le tronc doit tourner sur lui-même, et retomber à la verticale de l'athlète", explique Stewart Leing, arbitre du lancer de tronc. Si les adultes sont de vrais guerriers, les enfants aussi ont leurs épreuves, moins physiques. Par exemple, celle de danse. Ils sont notés sur leur technique, leur rythme et l'exécution des pas. Le but : gagner une médaille.

