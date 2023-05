Kosovo : des heurts dans le nord du pays font environ 25 blessés parmi la force internationale de l'Otan

Lundi après-midi, des membres italiens et hongrois de la force multinationale Kfor ont été déployés dans quatre villes du nord du Kosovo, où des manifestants serbes réclament le retrait de maires albanais.

Des heurts dans le nord du Kosovo ont fait environ 25 blessés au sein de la Force pour le Kosovo (Kfor), une force multinationale de l'Otan basée dans le pays, a-t-elle annoncé dans un communiqué, lundi 29 mai. Parmi les soldats blessés, 11 sont italiens. Trois d'entre eux "sont dans un état grave, mais leur vie n'est pas en danger", a précisé le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani.

Lundi après-midi, des membres italiens et hongrois de la Kfor avaient été déployés dans quatre communes où la communauté serbe du Kosovo est majoritaire, alors que la plupart des habitants du Kosovo appartiennent à la communauté albanaise.

"Alors qu'ils contenaient les franges les plus actives de la foule, plusieurs soldats du contingent italien et hongrois de la Kfor ont fait l'objet d'attaques non provoquées et ont subi des blessures traumatiques avec fractures et brûlures, dues à l'explosion d'engins incendiaires", détaille la Kfor.

"L'Otan condamne fermement les attaques non provoquées contre les troupes de la Kfor dans le nord du Kosovo, a déclaré un porte-parole de l'Alliance atlantique. Ces attaques sont totalement inacceptables. La violence doit cesser immédiatement".

L'armée de Serbie déployée à la frontière

Les heurts ont éclaté en fin de semaine dans plusieurs localités du nord du Kosovo, majoritairement serbes. Vendredi, les forces spéciales de la police kosovare ont dispersé au gaz lacrymogène des Serbes qui voulaient empêcher des maires albanais, élus en avril lors d'un scrutin controversé, de prendre leurs fonctions dans ces municipalités.

Dans la foulée de ces incidents, le président serbe Aleksandar Vucic a donné l'ordre à l'armée de se placer en état d'alerte et de "se mettre en mouvement" dans la direction de la frontière avec le Kosovo. L'armée serbe restera "jusqu'à nouvel ordre" en "état d'alerte maximale" près de la frontière, a annoncé son cabinet samedi.