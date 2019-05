Irlande : le pays des faibles impôts

Les contrées verdoyantes de l'Irlande sont accueillantes pour les entrepreneurs. Les cotisations et les taxes y sont les plus basses d'Europe, notamment les taxes foncières. Pour son immense propriété, qu'elle a divisée en plusieurs locations, cette propriétaire paie seulement 95 € par mois. Les impôts sur les sociétés sont aussi deux fois plus faibles qu'en France : 12,5% pour cette boutique de 35 employés, par exemple, alors qu'une entreprise française similaire paierait environ 28%.

Une consultation à 55 euros

Il y a en revanche des contreparties à ces avantages. La sécurité sociale, notamment, est incomparable au système français. "J'ai une fille qui a eu besoin d'orthodontie, je dois tout payer, à peu près 4 000 euros", explique une employée irlandaise. Une visite chez le médecin est aussi très coûteuse : 55 € la consultation. Seul un tiers des Irlandais, les plus fragiles, bénéficient de consultations gratuites. L'âge légal de la retraite est aussi bien plus reculé qu'en France.

Le JT

Les autres sujets du JT