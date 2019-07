Incendie au Portugal : les feux ont repris dans le centre du pays

À Vila de Rei, au Portugal, les flammes sont encore à quelques centaines de mètres du village. Lundi 22 juillet en fin d'après-midi, le feu a ravagé toutes les collines avoisinantes et le vent l'a poussé vers la petite bourgade. Cet habitant n'a pas dormi de la nuit. "J'étais paniqué, j'essayais d'éteindre le feu partout où je le pouvais. Personne ne se rendait compte de la gravité du feu et les pompiers sont arrivés très tard", raconte-t-il encore sous le choc.

Une vingtaine de bombardiers d'eau et 1 200 pompiers luttent jours et nuits

Dans le village, il y avait surtout des résidences secondaires, des maisons anciennes à charpentes en bois. Elles ont entièrement brûlé et partout dans le centre du Portugal, ce sont les mêmes scènes. Les habitants, souvent des personnes âgées, ont le sentiment que chaque année, l'histoire se répète. Depuis samedi, une vingtaine de bombardiers d'eau et 1 200 pompiers luttent jours et nuits contre les flammes, mais les moyens semblent dérisoires et le feu a toujours une longueur d'avance. Avec des températures proches de 40 degrés mardi 23 juillet après-midi, la mobilisation des secours reste maximale.