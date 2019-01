Hongrie : des manifestation contre Viktor Orban

"Tous unis, nous ne serons pas des esclaves ". C’est ce que crie la foule rassemblée dans les rues de Budapest et des principales villes de Hongrie. Elle rejette la réforme du Code du travail et aussi la personne de Viktor Orban, qui est selon les manifestants en pleine dérive monarchique. Ce dernier assume son image d’homme fort. À la tête de la Hongrie depuis 2010, il rejette par exemple la démocratie occidentale traditionnelle.

Le pouvoir joue la carte de l’indifférence

Le Premier ministre hongrois ne dirige pas seulement son pays. Il est aussi le porte-parole d’une Europe populiste, conservatrice, soucieuse de ses frontières et qui s’oppose à la France et à l’Allemagne. Dans le cortège de ses opposants, le drapeau européen flotte régulièrement. Anna Julia Donath est l’une des égéries du mouvement "Momentum", anti-Orban et pro-européen. La sociologue de 32 ans est désormais connue. Face aux protestations, le pouvoir joue la carte de l’indifférence.

