Eurozapping : en Finlande, l’inauguration de l’EPR français

Durée de la vidéo : 1 min

Comme chaque jour, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du vendredi 29 septembre.

Une journaliste de la BBC sauve six migrants en France. Six femmes, quatre Vietnamiennes et deux Irakiennes, en train d’étouffer. Coincées dans un camion frigorifique, elles envoient une courte vidéo à une journaliste de la BBC. Elle va leur sauver la vie en contactant la police française. Le camion a été intercepté et le chauffeur écroué.

Un arbre mythique abattu au Royaume-Uni

En Finlande, l’inauguration de l’EPR français. L’EPR d'Olkiluoto fonctionne à plein régime après 20 ans de travaux et 13 ans de retard. Un soulagement. En quelques mois, il a permis à la Finlande de stopper l’importation de l’électricité russe, soit 10 % de sa consommation.

L’arbre de Robin des Bois abattu en Grande-Bretagne. Il était là depuis plus de deux cents ans, le long du mur d’Hadrien, dans le nord de l’Angleterre. Cet arbre mythique vient d’être abattu. Les amoureux du lieu sont inconsolables. Une enquête est en cours. Un homme de 60 ans vient d’être arrêté.