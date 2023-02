Eurozapping : abus sexuels au sein de l'Église au Portugal, Berlusconi attaque Zelensky, les conservateurs l'emportent à Berlin

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du lundi 13 janvier.

Après des révélations en Allemagne et en France, une commission portugaise a travaillé pendant plus d'un an pour dénoncer les abus sexuels sur des mineurs au sein de l'Église catholique. Près de 5 000 victimes ont été dénombrées selon les témoignages. Ces affaires s'étalent sur plus de 70 ans, de 1950 à aujourd'hui, et sont pour la plupart prescrites.

En Italie, l'attaque de Berlusconi contre Zelensky fait des vagues. "Si j'avais été Premier ministre, je ne serais jamais allé parler à Zelensky. [...] Je juge très, très, très négativement le comportement de ce monsieur", a déclaré celui dont le parti, Forza Italia, fait partie de la coalition au pouvoir. En réaction, la cheffe du gouvernement, Giorgia Meloni, a immédiatement souhaité répéter son soutien à l'Ukraine.

Les sociaux-démocrates défaits à Berlin

Le parti social-démocrate du chancelier allemand Olaf Scholz vient de perdre les élections locales de Berlin, après vingt ans de règne. Les conservateurs de la CDU triomphent. La défaite est cuisante pour Olaf Scholz et sa formation, au coude-à-coude avec les Verts. Mais la maire sortante y croit encore et espère sauver son siège grâce au jeu des accords de coalition.