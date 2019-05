Europe : les normes sont-elles trop nombreuses ?

Dans cette entreprise du Jura, on fabrique des jouets en bois depuis plusieurs générations en respectant scrupuleusement les normes européennes. Des cordes à sauter devaient être livrées récemment, mais les nouvelles normes de l'Union sont passées par là. "Les normes ont changé sur les peintures, du coup, ces produits sont interdits et on est obligés de jeter la production et le stock qu'on avait, explique Didier Sieure, le fabricant. C'est vraiment une perte pour nous, et il n'y a pas d'assurance pour combler ce manque-là."

Des normes parfois insoupçonnées

Alors, ces normes sont-elles si contraignantes ? Elles encadrent des domaines parfois insoupçonnés, comme la contenance des toilettes, le taux d'humidité d'un lave-linge, le débit des pommeaux de douches et même la taille des bananes. Les normes peuvent venir d'un besoin des professionnels eux-mêmes, ou à l'inverse, de la Commission européenne.