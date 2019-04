Europe : enquête sur les subventions accordées au Territoire de Belfort

Après 27 ans d'arrêt, ce train qui relie le Territoire de Belfort à la Suisse a repris du service. Un chantier à plus de 110 millions d'euros financé à 69% par l'État et les collectivités locales, à 22% par la Suisse et à plus de 8% par l'Union européenne. France 3 a enquêté sur le poids de ces aides sur l'économie locale. Dans la commune de Grandvillars (Territoire de Belfort), la PME de Jérôme Laily a pu bénéficier de financements européens à trois reprises pour un total de 93 000 €. Pour y prétendre, le chef d'entreprise a dû fournir une pile de justificatifs à la Commission.

Des délais très longs

À quelques kilomètres de là, à Joncherey (Territoire de Belfort), le maire comptait sur l'Union européenne pour financer sa nouvelle salle communale. Mais depuis sa demande déposée en juin 2018, l'élu n'a aucune réponse. Des délais importants qui s'expliquent par le mille-feuille administratif français. Sur la période 2012-2020, la région a validé 11 000 dossiers, soit 922 millions d'euros de subventions. Pour l'instant, seulement 66% de cette somme a été payée.

