Éliminatoires de la Coupe du monde 2022 : la Serbie demande des sanctions contre Xherdan Shaqiri et le Kosovo

Vainqueur du Luxembourg lors d'une rencontre de qualification pour la Coupe du monde 2022, la Serbie a très peu goûté deux événements survenus sur d'autres pelouses européennes samedi soir, lors de Suisse - Irlande du Nord et Suède - Kosovo. La Fédération serbe vise ouvertement ce dernier, un pays voisin dont elle ne reconnaît pas l'indépendance proclamée en février 2008.

Dans un communiqué publié dimanche sur le site de la Fédération, son secrétaire général Jovan Surbatovic annonce qu'une lettre officielle de protestation va être envoyée à la FIFA ce dimanche. Il appelle en outre à "expulser du football" les responsables de plusieurs situations survenues samedi.

Dans les tribunes de la Friends Arena de Stockholm, plusieurs drapeaux et banderoles "le Kosovo est l'Albanie" ont été déployés par des supporters kosovars. Depuis plusieurs semaines, une escalade des troubles entre la Serbie et le Kosovo voit resurgir la possibilité d'une union entre le Kosovo et l'Albanie. Dans son communiqué, Jovan Surbatovic dénonce ces slogans et assure que la Fédération serbe utilisera "tous les mécanismes juridiques pour expulser du football les responsables de ces événements."

Elle est également furieuse contre Shaqiri, qui a porté une veste à l'effigie de l'UCK. pic.twitter.com/FrnlmT9P7q — Fudbalski Hram (@Fudbalski_Hram) October 10, 2021

Shaqiri dans le viseur de la Fédération serbe

Dans le même temps samedi soir, un autre incident au terme du match Suisse – Irlande du Nord a vu le joueur de l'Olympique lyonnais Xherdan Shaqiri se trouver dans le collimateur des instances du football serbe. Le joueur de la sélection helvète, aux origines kosovares, a été vêtu d'une veste à l'effigie de l'UÇK, "l'armée de libération du Kosovo", par un inconnu ayant fait irruption sur la pelouse lors d'une interview d'après-match.

Surpris, Shaqiri a immédiatement enlevé la veste dans un sourire gêné. L'UÇK, milice paramilitaire albano-kosovare ayant revendiqué plusieurs attentats durant les combats pour l'indépendance du Kosovo, est considérée comme une organisation terroriste par la Serbie.

"Nous exigerons une réponse immédiate et les sanctions les plus sévères contre Shaqiri pour avoir promu l’organisation terroriste criminelle UÇK", indique la fédération serbe. Son homologue suisse a défendu son joueur, attaqué sur les réseaux sociaux depuis cette séquence. "Il est inacceptable que des personnes veuillent détourner les stades de football, et dans ce cas précis l'interview d'un joueur après un match, à des fins de propagande politique, a déclaré la Nati. Xherdan Shaqiri a réagi de manière exemplaire, est resté calme et n'a pas répondu."

ℹ️Prise de position de l’ASF

Il est inacceptable que des personnes veuillent utiliser des stades de football, et dans ce cas l'interview d'un joueur après un match, à des fins de propagande politique. Xherdan Shaqiri a réagi de manière exemplaire, est resté calme et n'a pas réagi — Nati (@nati_sfv_asf) October 10, 2021

La Fédération suisse a ajouté que l'homme qui a donné sa veste à Xherdan Shaqiri avait été interrogé par la police et a fait l'objet d'une interdiction de stade immédiate.