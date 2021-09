DIRECT. Elections fédérales en Allemagne : les sociaux-démocrates arrivent en tête avec 25,7% des voix, selon les résultats officiels provisoires

Serge Smadja secrétaire général de SOS Médecins

#SOS_MEDECINS "L'indemnité de déplacement est de 10 euros dans la journée et de 3,5 euros la nuit et le weekend. Comment voulez-vous inciter un médecin à aller faire des visites à domicile notamment dans les grandes villes où il y a des problèmes de circulation et de stationnement quand la différence avec la consultation est de 3,5 euros ? Cela n'intéresse plus personne."