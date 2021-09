Allemagne : le Bundestag, un édifice politique historique et symbole démocratique

Pour pénétrer à l'intérieur du Bundestag à Berlin (Allemagne), il n'est pas nécessaire d'être député. Le lieu de pouvoir le plus important d'Allemagne est en accès libre, ou presque. "On prend juste rendez-vous en ligne, on donne son nom, son adresse, sa date de naissance et c'est tout", sourit un visiteur. Jusqu'à 10 000 personnes par jour peuvent venir observer le travail des députés. "C'est un symbole, ils ne peuvent rien nous cacher", lance un visiteur.

Brûlé en 1933

Pour les Allemands, le Bundestag est le temple de la démocratie, mais aussi le témoin des pages les plus sombres de l'histoire. En 1933, le Reichstag est incendié, les nazis éliminent l'opposition. Douze ans plus tard, l'Armée rouge soviétique investit le bâtiment en ruines. Aujourd'hui, toutes les traces n'ont pas été effacées. "On peut lire : 'Ici sont venus les pilotes d'avion soviétiques'", montre une historienne. Dans les sous-sols, le nom de tous les députés élus démocratiquement après 1919 sont inscrits sur des petits tiroirs, comme celui d'Adolf Hitler. Au terme des élections législatives du 26 septembre, des discussions auront lieu au Bundestag afin de former une majorité pour le futur chancelier.