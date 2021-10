Droit européen : la Pologne persiste et signe

Le climat est très tendu entre Bruxelles et la Pologne. Le Premier ministre Mateusz Morawiecki va plaider sa cause mardi 19 octobre devant le Parlement européen. Le 7 octobre, la plus haute juridiction polonaise a décidé de rendre incompatibles certaines règles européennes avec la Constitution polonaise. Un pas de plus vers le non-respect des droits fondamentaux européens. La Commission européenne a prévenu qu'elle "allait utiliser tous les outils à sa disposition pour faire en sorte que les principes soient respectés" sans prendre de mesures concrètes.

La Pologne inquiète, mais offensive

Mais Mateusz Morawiecki a remis le feu aux poudres dans une lettre adressée lundi aux pays de l'UE. Le Premier ministre polonais écrit : "Diverses institutions de l'Union européenne usurpent des pouvoirs qu'elles n'ont pas en vertu des traités et imposent leur volonté aux autres États membres". L'Union pourrait bloquer le versement du plan d'aide européen, ce qui inquiète Varsovie, qui pourrait être privée de 24 milliards d'euros d'aides. Ce conflit a été mis à l'ordre du jour du prochain Conseil européen jeudi à Bruxelles.