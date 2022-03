Drame en Belgique : une voiture fonce dans une foule réunie pour un carnaval, faisant six morts

Tôt dans la matinée du dimanche 20 mars, une voiture a foncé dans une foule participant à un carnaval à La Louvière (Belgique), faisant six morts. "Pour l'instant, la piste terroriste semble écartée par les autorités. Le chauffeur du véhicule et son passager ont été interpellés. Ils sont âgés de 20 et 22 ans, sont originaires [de La Louvière], et ne sont pas connus des services de police, mais ils n'ont pas encore été auditionnés. Les circonstances exactes du drame restent donc à déterminer", rapporte le journaliste Julien Gasparutto, en direct de Bruxelles (Belgique).





Dix personnes dans un état grave



"Il était un peu plus de 5 h, 150 à 200 personnes se rassemblaient dans les rues pour effectivement participer à ce carnaval, lorsqu'une voiture a surgi au coin d'une rue, fauchant des dizaines de personnes", conclut le journaliste en ajoutant que dix personnes sont dans un état grave.