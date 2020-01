Selon CNews, « Sanna Marin, veut lancer son mandat avec une mesure forte. Elle envisage ainsi d’instaurer la semaine de travail de quatre jours, ainsi qu’une limitation des journées à 6h. » Ces articles s’appuient sur des déclarations de la jeune Première ministre à l’occasion du 120e anniversaire parti social-démocrate finlandais, au cours duquel elle a expliqué : « Ce pourrait être la prochaine étape pour la Finlande […] Je pense que les gens méritent de passer plus de temps avec leur famille, avec leurs proches, en se consacrant à des passe-temps et à d’autres aspects de la vie, comme la culture. »

Contacté par Désintox, l’entourage de la ministre dément pourtant cette information. Une source gouvernementale explique ainsi que cette déclaration, bien réelle, date en fait d’août 2019, quand Sanna Marin n’était que ministre des transports, et insiste sur le fait que cette proposition ne figure pas dans le programme du gouvernement.

Mais alors comment expliquer autant d’articles sur le sujet ? Selon le site News Now Finland, spécialisé dans l’actualité finlandaise, la faute revient au média anglophone bruxellois New Europe, qui le 2 janvier a titré « La Première ministre finlandaise Marin demande une semaine de 4 jours et une journée de travail de 6 heures dans le pays », sans préciser dans son article que la déclaration datait d’août 2019. L’info n’en était donc pas une et, renseignements pris par Désintox, la mesure n’est à ce jour pas dans les projets du nouveau gouvernement…

