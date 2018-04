VIDEO. "Projet Daphne" : peu avant de mourir, la journaliste maltaise révélait les sociétés offshore d'un ministre et d'un proche du Premier ministre

Février 2016. Un an et demi avant son assassinat, la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia publie des articles énigmatiques à propos de l'ex-ministre de l'Energie de son pays, Konrad Mizzi, et du chef de cabinet du Premier ministre, Keith Schembri. Elle révèle finalement l'existence de sociétés offshore détenues par les deux hommes, comme l'ont confirmé depuis les Panama Papers.

Un an plus tard, des fuites du service maltais du renseignement financier font état de soupçons de versements de pots-de-vin en faveur du chef de cabinet du Premier ministre sur la vente de passeports et de l'ex-ministre de l'Energie sur de grands projets. La police n'a pourtant lancé aucune enquête : Konrad Mizzi et Keith Schembri occupent toujours des postes au sein du gouvernement maltais.

Daphne Caruana Galizia, elle, a été assassinée le 16 octobre 2017, dans un attentat à la voiture piégée, non loin de chez elle.

45 journalistes réunis autour du "Projet Daphne"

Depuis la mort de Daphne Caruana Galizia, trois hommes ont été arrêtés et inculpés de meurtre, mais l'identité d'éventuels commanditaires de l'assassinat reste un mystère. Réunis au sein du "Projet Daphne", 45 journalistes de 18 organismes de presse, dont Radio France et France 2, ont décidé d'enquêter sur les circonstances du meurtre de la journaliste et de poursuivre son travail sur la corruption et le blanchiment d'argent.

Le Projet Daphne est coordonné par Forbidden Stories, un réseau international de journalistes qui a pour but de continuer les travaux de confrères emprisonnés ou assassinés.