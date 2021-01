Covid-19 : les pays d’Europe prennent de nouvelles mesures pour freiner l’épidémie

En Belgique, à partir du mercredi 27 janvier, les frontières redeviendront quasiment infranchissables pour les Belges. Jusqu’au 1er mars, ils ne pourront plus sortir de leur pays, sauf pour des voyages jugés essentiels, annonce l’édition du samedi 23 janvier du 13 Heures. La décision est globalement plutôt bien acceptée.

En Espagne, chaque région a ses règles

Le Portugal aussi resserre la vis. Ces hôpitaux sont saturés et les habitants inquiets patientent des heures sur des parkings, où sont proposés des tests à bord des voitures. Le gouvernement a fermé, vendredi 22 janvier, les écoles, les crèches et les universités pour 15 jours, en plus du confinement déjà en vigueur depuis une semaine. En Espagne, à chaque région ses règles. Par exemple, à Madrid, où les lieux culturels sont encore ouverts, le couvre-feu sera avancé de 23 heures à 22 heures dès lundi 25 janvier.

Le JT

Les autres sujets du JT