Vacances : randonnées et quête spirituelle

Un petit café avant de reprendre la route. Il est 6 heures du matin, Bénédicte et Tilda sont sorties du sommeil pour une randonnée matinale. Cela fait trois semaines que les deux amies sont sur les routes, parties de Paris en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), multipliant les étapes, enchaînant les paysages, à raison de 30 à 35 kilomètres par jour. "Ça vide la tête, ça ramène à l'essentiel", témoigne l'une d'entre elles.

Une quête de sens spirituelle

Pour Bénédicte, c'est une première. Tilda, elle, emprunte le chemin pour la troisième fois. Si la démarche est spirituelle, elle n'est pas religieuse pour les deux citadines. Dans le vagabondage apparaît une quête de sens, une parenthèse, un espace pour soi, un chemin tracé pas à pas. "On ne sait pas toujours pourquoi on va marcher, mais à la fin on a réglé plein de choses", expliquent-elles. Avant d'atteindre leur but, les montagnes du Pays Basque, les deux amies doivent encore parcourir 500 km, soit trois semaines de marche.

