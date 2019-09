Il photographie les visages des pèlerins du chemin de Compostelle et les expose en plein air

A force de les voir passer dans son gîte de Sainte-Christie-d’Armagnac, Jean-Michel Danard a décidé de leur tirer le portrait. "Des portraits de pèlerins" sont exposés sur le chemin du Gers.

Depuis cet été, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, qui passe à Sainte-Christie-d’Armagnac dans le Gers, s'est transformé en galerie photo à ciel ouvert. Une trentaine de portraits de pèlerins jalonnent le sentier.

Ces clichés sont l'œuvre du photographe Jean-Michel Danard. Propriétaire d'un gîte d'étape, il a décidé d'immortaliser les visages des marcheurs.

Ils sont exposés le long du chemin suivi par les pèlerins, au milieu des vignes.

Reportage : C. Carrière / J. Duntze / C. Lacroix

L'empreinte d'un passage

A l'origine du projet de Jean-Michel Danard, une multitude de rencontres éphémères avec des gens qui passent un moment au gîte de la Source. "Ils sont là le soir, un peu le matin et ensuite ils s'en vont, mais je garde quand même une trace", confie Jean-Michel.

Débutée il y a trois ans, la collection se compose au final de 200 photographies en noir et blanc. Pour l'exposition, le photographe en sélectionne 30, et opte pour un tirage en format carré de 1 mètre sur 1 mètre. Elles sont ensuite accrochées sur un support en aluminium résistant aux intempéries. "Ça me fait drôle quand quelqu'un passe à toute vitesse, ça me vexe !", avoue-t-il.

Expo photo "Portraits de pèlerins" (France 3 Toulouse)

Rencontre sur les chemins de Compostelle

Après des heures de marche, les pèlerins s'offrent une petite pause esthétique. Des sourires, des visages éclatants de joie, des regards vers l'avenir, tous ces portraits leur ressemblent et leur parlent. "Ils ont tous l'air d'être transfigurés par le bonheur... c'est souvent ça sur les chemins, l'émotion qui domine, c'est la joie, le plaisir d'être là, et l'instant présent", raconte une randonneuse.

L'exposition Portraits sur le chemin est à découvrir jusque fin octobre sur le chemin GR65, en bout des vignes d’Alexandre Doat, à hauteur du méridien de Greenwich.