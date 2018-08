Compostelle : au bout du chemin

C'est elle, le but ultime du pèlerin. Saint-Jacques-de-Compostelle, chef d'oeuvre d'art espagnol roman construit à partir de 1075, enrichi d'une façade baroque au XVIIème siècle. Tout en haut, l'apôtre Jacques veille, et sur le parvis, son emblème, la coquille, indique le point 0 pour les pèlerins. Un jeune couple a choisi de faire la dernière étape du chemin de Saint-Jacques (Espagne). 120 km accompagnés de leur chien, et en camping sauvage. Pierre-Albert Anselm confie : "Au bout des cinq jours on se rend compte qu'on doit faire plus, et qu'on peut faire plus." Ils prennent leur ultime pause sur le Mont de la Joie, à 7 km de la ville. Le lendemain matin, ils y arrivent, fourbus et heureux.

À l'arrivée, obtention de la compostella

Partout sur le parvis, la joie, parfois les larmes. Des marcheurs sont accueillis par un bénévole qui les accompagne au centre d'accueil francophone du pèlerin. En quatre ans, cette maman et son fils de 12 ans ont fait 4 étapes du chemin. Cette fois, c'est la fin et Samuel est très fier de montrer sa créanciale, son passeport de pèlerin. Avec sa mère, il doit maintenant faire la queue pour obtenir la compostella, leur diplôme en quelque sorte. Grâce à leurs tampons, les pèlerins doivent prouver qu'ils ont accomplis au minimum 100km à pied, à cheval ou 200km à vélo. Il est midi à Saint-Jacques-de-Compostelle, l'heure de la messe dite du pèlerin. Huit sacristains actionnent le botafumeiro. Cet encensoir de 60 kg, est l'un des symboles de la cathédrale.

Le JT

Les autres sujets du JT