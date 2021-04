Aveyron : en pleine épidémie, des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle trouvent refuge dans une abbaye

Début avril, à la veille du confinement, cinq pèlerins en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne) se sont arrêtés à Conques, dans l’Aveyron. Bloqués à cause des mesures sanitaires, imposées pour tenter de freiner la propagation du Covid-19, ils ont été recueillis par les frères de l’abbatiale Sainte-Foy et aident désormais la communauté. Le frère Pierre-Adrien, chanoine de l’abbatiale, ne cache pas son plaisir.

Un beau vivre-ensemble

En effet, depuis septembre dernier, les pèlerins "sont très rares", d'après lui. "C’est une grande chance pour nous", estime le frère Pierre-Adrien. Pauline et Rodolphe font partie des pèlerins qui vivent en ce moment avec eux. Ils s’occupent de diverses tâches de jardinage et de désherbage. Eux aussi sont contents de vivre avec les frères. "On est arrivés ici, c’était l’apaisement, c’est pour ça qu’on a eu du mal à en repartir", s’amuse Rodolphe.