Commission européenne : après le rejet de la candidature de Sylvie Goulard, Emmanuel Macron propose Thierry Breton

Après le rejet de la candidature de Sylvie Goulard pour le poste de commissaire français au sein de la commission européenne, Emmanuel Macron propose Thierry Breton, ancien ministre de l'Economie. "Le président de la République a transmis à Ursula von der Leyen, présidente élue de la Commission européenne, sa proposition de nommer Thierry Breton comme membre de la Commission européenne", a écrit l'Elysée dans un communiqué, jeudi 24 octobre.

La future présidente de la Commission a déjà approuvé son nouveau choix. Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen "se sont mis d'accord sur ce profil après une discussion en amont. Si nous proposons ce candidat, c'est qu'il convient", a commenté l'Elysée. Avec son parcours qui mêle public, privé et politique, ainsi que sa connaissance de l'industrie, cet ami de Jacques Chirac coche en effet de nombreuses cases.

Ancien PDG de grands groupes industriels

Avec son parcours qui mêle public, privé et politique, ainsi que sa connaissance de l'industrie, cet ami de Jacques Chirac coche en effet de nombreuses cases. "Thierry Breton a des compétences solides dans les domaines couverts par le portefeuille [obtenu pour le Commissaire français qui couvre la politique industrielle, le marché intérieur, le numérique, la défense et l'espace]. En effet, Thierry Breton a été ministre de l'Economie, sous Jacques Chirac, entre 2005 et 2007, avec tutelle sur l'industrie. Il a aussi été PDG de grands groupes industriels et du secteur de la défense (Thomson, France Télécom, Atos) et bénéficie d'une réputation solide d'homme d'action", fait valoir la présidence.

Thierry Breton avait été appelé à la tête de France Télécom lourdement endetté. Il avait redressé le groupe en réduisant ses coûts et avait conduit à sa privatisation. Il est aussi Macron-compatible, "aligné" avec les positions du chef de l'Etat. Il s'était rallié à sa candidature dès avant le 1er tour, après le retrait d'Alain Juppé.

Le 10 octobre, la candidature de l'éphémère ministre des Armées n'a pas été retenue pour le poste de commissaire européen, ce qui a plongé la France dans l'embarras.