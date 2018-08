Changement d'heure : bientôt la fin ?

42 ans que l'on recule ou que l'on avance les aiguilles en France et depuis 20 ans dans toute l'Europe à la même date, avec toujours les mêmes réticences. Le Parlement européen a proposé en février dernier de supprimer le changement d'heure après un débat animé. La Commission européenne a donc lancé une consultation publique cet été. Un questionnaire de cinq pages sur Internet et 4,5 millions d'Européens y ont répondu ; du jamais vu. 84 % ont voté pour la suppression du changement d'heure, dont acte le président Jean-Claude Juncker. La Commission européenne s'engage à proposer un texte dans les toutes prochaines semaines.

"Ce calendrier ne doit rien au hasard"

"Il faudra pourtant encore passer à l'heure d'hiver le 28 octobre et remonter votre montre d'une heure, car cela prendra plusieurs mois, précise notre journaliste Valery Lerouge,en direct à Bruxelles. En effet, la Commission européenne ne décide jamais seule et le texte devra être soumis au Parlement européen, puis voté par les 28 chefs d'État et de gouvernement lors d'un conseil européen à la majorité qualifiée. Ce calendrier ne doit rien au hasard, à 9 mois des élections européennes, cruciales et risquées avec la montée des populistes, Jean-Claude Juncker veut se montrer plus proche des citoyens et la Commission veut montrer qu'évidemment elle va écouter et tenir compte de cette consultation".

Le JT

Les autres sujets du JT