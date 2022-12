Eurozapping : procès des attentats terroristes en Belgique, lettre piégée à l'ambassade ukrainienne d'Espagne et médicament contre la maladie d'Alzheimer en Grande-Bretagne

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du mercredi 30 novembre.

Le procès des attentats terroristes de 2016 s'ouvre en Belgique. Près de 700 Belges ont été convoqués pour être tirés au sort. 12 jurés et 24 suppléants seront retenus pour ce procès hors norme. Le 22 mars 2016, deux explosions à l'aéroport de Bruxelles, puis une dans le métro, avaient fait 32 de morts et plus de 300 blessés. Salah Abdeslam, déjà condamné en France, sera dans le box des accusés.

En Espagne, une lettre piégée a explosé à l'ambassade d'Ukraine. Kiev a ordonné le renforcement de la sécurité dans toutes ses représentations diplomatiques. À Madrid, tout le quartier a été bouclé.

Un médicament efficace contre Alzheimer en Grande-Bretagne ?

En Grande-Bretagne, un médicament suscite l'espoir dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. 1 800 personnes ont testé le "lecanemab". La molécule neutralise la substance à l'origine de la destruction du cerveau. En dépit de ses effets secondaires, le médicament pourrait être commercialisé d'ici septembre prochain.