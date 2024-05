En Belgique, la haute autorité de la santé recommande d'interdire les vols de nuit à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem

La haute autorité belge de la santé a prôné l'"interdiction complète" des vols d'avions de 23 à 7 heures à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, le plus fréquenté du pays. L'objectif est de protéger la santé des quelque 160 000 riverains exposés à des bruits aériens supérieurs à 45 décibels, a-t-elle souligné, mardi 7 mai, alors que l'Organisation mondiale de la santé a "vivement recommandé" de réduire ces bruits en dessous de 40 décibels, en raison des effets néfastes sur la santé.

Outre les troubles du sommeil, ces nuisances sonores peuvent provoquer de l'hypertension, un risque accru de dépression ou des troubles cognitifs chez les enfants, poursuit le Conseil supérieur de la Santé (CSS) dans son avis. "Il n'y a pas d'avenir pour les activités nocturnes dans un aéroport de cette région densément peuplée", a commenté le ministre belge de la Santé, Frank Vandenbroucke. "Je suis donc favorable à une réduction progressive, réaliste mais systématique des vols de nuit, en stoppant en premier les vols des avions les plus bruyants".

Dans sa recommandation, le CSS retient comme référence l'activité de 2019 (avant la pandémie de Covid-19) et rappelle que "234 461 mouvements d'avions" ont été recensés cette année-là à Zaventem, dont environ 27 000, soit plus de 11%, entre 23 et 7 heures.

L'exploitant défend l'importance du trafic de nuit

Est notamment citée une étude menée auprès d'écoliers allemands de primaire, qui a établi un lien entre l'exposition aux bruits d'avions (à proximité de l'aéroport de Francfort) et des retards d'apprentissage dans la lecture. En 2011, une cour administrative allemande avait interdit les vols à l'aéroport de Francfort entre 23 et 5 heures, une mesure toujours en vigueur assortie d'exceptions en cas d'urgence météorologique ou pour des raisons de sécurité.

L'aéroport de Bruxelles-Zaventem voit passer en moyenne entre 20 et 25 millions de passagers par an depuis une décennie si l'on excepte 2020 et 2021, années où la fréquentation a chuté en raison du Covid. Brussels Airport, l'exploitant de l'aéroport, a de son côté défendu l'importance du trafic de nuit, notamment pour son activité de fret, et "le transport de certaines marchandises critiques, comme les produits pharmaceutiques". Toujours selon cette source, le fret compte représente la moitié des vols de nuit aujourd'hui recensés à Zaventem et "représente 7 000 emplois".