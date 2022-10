Autriche : l'écologiste Alexander Van der Bellen réélu à la présidence du pays, selon les premières projections

Il est considéré comme un symbole de stabilité pour affronter l'inflation, la crise énergétique et la guerre en Ukraine. Le président autrichien sortant, l'écologiste Alexander Van der Bellen, a été réélu, dimanche 9 octobre, selon de premières projections publiées à la clôture du scrutin. Agé de 78 ans et soutenu par un large spectre de la classe politique, il l'emporterait dès le premier tour avec 54,6% des voix, loin devant les six autres candidats. Le résultat officiel ne devrait être connu que lundi.

Le parti d'extrême droite FPÖ, qui avait failli l'emporter contre Alexander Van der Bellen en 2016 et rêvait d'une revanche cette année, a abordé le scrutin avec un candidat peu connu, Walter Rosenkranz, 60 ans. Mais les affaires de corruption ont fait perdre du terrain à la célèbre extrême droite autrichienne, dont le candidat a obtenu 18,9% des voix dimanche, selon les premières projections.

Il y a six ans, le FPÖ, fondé par d'anciens nazis, avait été le premier en Europe à frôler la victoire à une élection présidentielle. Le parti avait ensuite accédé au gouvernement en formant une coalition avec les conservateurs, avant de quitter le pouvoir en 2019. Devant ces remous et la succession de chanceliers, Alexander Van der Bellen, dont la fonction est essentiellement protocolaire, a garanti la continuité de l'Etat.